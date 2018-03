HØJSTRUP: Fattiggården i Svendborg var ikke et specielt rart sted at opholde sig. Onsdag klokken 14 er museumsinspektør Jesper Wichmann Rasmussen i Rismarkens AKtivitetsklub på Egilsvej for at fortælle om forholdene for samfundets svageste dengang. Entre medlemmer 25 kroner, andre 50. (RAS)