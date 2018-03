George Clinton & Parliament/Funkadelic optræder på Posten til juni, hvor Jason Isbell and The 400 Unit også er kommet på plakaten efter aflysningen af den københavnske festival Komos.

Mandag blev det meldt ud, at den københavnske festival Komos aflyses i år. Det er held i uheld for fynboerne, da to af hovednavnene i stedet optræder på Posten.

Der er tale om Jason Isbell and The 400 Unit samt George Clinton & Parliament Funkadelic, der optræder henholdsvis 22. og 23. juni i Odense.

- Vi er selvfølgelig enormt ærgerlige over den pludselige beslutning, da vi virkelig har fået stablet et godt line-up på benene. Men vi er ikke i tvivl om, at en aflysning er det bedste at gøre i den her situation, siger Sigurd Hartkorn Plaetner, talsmand og pressechef for Komos Festival.

Spillestedet Posten er glade for at kunne præsentere de to topnavne.

- Den gudsbenådede country-, rock- og folksanger Jason Isbell bliver som tekstforfatter betragtet af mange som på højde med ikoner som Bruce Springsteen og Neil Young. Han nye udspil "The Nashville Sound" får suveræne anmeldelser med på vejen, siger Rasmus Gjerløff, marketingsansvarlig på Posten.

Jason Isbell indledte karrieren som en del af det stadig aktive band Drive-By Truckers, men de seneste 10 år har han stået på egne ben som solist. Hans forrige album "Something More Than Free" fra 2015, gik direkte ind som nummer ét på Billboard Rocks folk og country-hitliste. Og indbragte to Grammyer for bedste americana-album samt bedste American roots-sang.

Rasmus Gjerløff er også yderst tilfreds med, at grundlæggeren af Parliament/Funkadelic, George Clinton, optræder på Posten.

- Parliament/Funkadelic er et funkkollektiv fordelt på to bands, som tog arven op efter James Brown i starten af halvfjerdserne med en beskidt, politisk og aldeles vanvittig blanding af funk og rock, siger Rasmus Gjerløff.

