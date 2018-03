- David har været på besøg flere gange, og i 2010 snakkede vi om, at vi skulle lave noget sammen. Det tog vi tilløb til i nogle år, inden vi sammen med Mike Murley og Johnny Åman fik indspillet sangene til "The North" under en turné i 2015, siger Anders Mogensen.

Han fortæller, at én af suiterne på albummet handler om de voldsomme bølger ud for kysten ved Nova Scotia.

- The North forklarer ret enkelt, hvor bandmedlemmerne stammer fra. Det fænger lidt bedre, end hvis vi hed "The Danish Finnish Canadian Quartet", siger Anders Mogensen og ler.

Kvartetten og albummet hedder "The North". Titlen indikerer i al sin enkelhed, at de fire medlemmer kommer fra norden på begge sider af Atlanterhavet.

Den odenseanske trommeslager Anders Mogensen vandt sammen med de to canadiske musikere David Braid og Mike Murley samt finske Johnny Åman prisen for årets jazzalbum.

- Til Danish Music Awards har man i dag en stor og en lille fest, hvor eksempelvis jazzmusik er placeret. I Canada fejres alle genrer sammen, hvilket indikerer, at jazzen tages mere seriøst. Det kan hænge sammen med, at man er tæt på USA, hvor jazz har enorm opmærksomhed, siger Anders Mogensen.

Den 53-årige jazz-trommeslager er overbevist om, at prisen åbner døre i hele Nordamerika.

- Canada er et enormt land med 30 millioner indbyggere, så der er uden tvivl mange steder at optræde. Men jeg håber også, at prisen betyder, at kvartetten får sparket dørene ind til de største spillesteder og festivaler i USA. De har lidt en tendens til at vælge det sikre og ofte amerikanske bands. Med sådan en pris her er der større sandsynlighed for, at de booker os, siger Anders Mogensen.

Personligt kan en Juno Award resultere i flere forespørgsler om at spille sammen med andre prominente jazznavne.

- Jeg optræder i forvejen i mange forskellige konstellationer, men jeg er da ikke i tvivl om, at så markant en pris som denne manifesterer ens navn, så andre gerne vil spille sammen med mig, siger Anders Mogensen.

Han har svært ved at analysere sit eget spil på "The North".

- Jeg har gjort det, jeg altid gør. Jeg spiller som Anders Mogensen. Jeg er bare glad for, at nogen sætter pris på det. Og at Dave og Mike har komponeret nogle sange, hvor jeg passer godt ind. Jeg får lov at spille op til mit bedste, siger Anders Mogensen.

Han deltog ikke i prisfesten i Vancouver, da det var for langt at flyve, hvis det kun blev til en nominering.

- Faktisk var det kun Davids kone, som var til stede. Det kan da godt ærgre mig lidt nu, at jeg blev hjemme. Men der er altså langt fra Odense til Vancouver, siger Anders Mogensen.