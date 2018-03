Eric Idle fylder 75 år torsdag den 29. marts.

- Always look on the bright side of life.

Det var lige før, at den opmuntrende evergreen, der siden er blevet en af de mest genkendelige melodier fra legendariske Monty Python, blev droppet.

Eric Idle, der forfattede sangen, måtte arbejde hårdt for at overbevise Python-kollegerne om, at den skulle med i filmen "Et herrens liv". Den kom med - sunget og fløjtet under en massekorsfæstelse i slutscenen - og er sidenhen blevet en favorit til britiske begravelser.

Eric Idle var generelt den mest musikalske af de seks komikere, der blev en kæmpesucces i 1970'erne og 1980'erne med deres absurde og uforudsigelige komik.

Tv-programmet "Monty Python's Flying Circus" samt filmene "Monty Python og de skøre riddere", "The Meaning of Life" og den førnævnte med originaltitlen "Life of Brian" er stadig skattede verden over som eksempler på uovertruffen britisk humor.

Det var også Eric Idle, der efter Python-samarbejdets ophør skrev den første spillefilm om til musicalen "Spamalot". Den blev en publikumsmagnet på Broadway med flere end 1500 forestillinger og er siden sat op verden over blandt andet i en dansk version sidste år i Tivoli og to gange på Odense Teater.

Og da de overlevende fem medlemmer af Python-truppen blev genforenet med 10 optrædener på scenen i London 2014, stod Eric Idle for at skrive og instruere.

Karrieren har også har haft andre højdepunkter for Eric Idle, men der er næppe tvivl om, at Monty Python-arbejdet vil leve længst.

Når komikeren fylder 75, kan han få uger senere se meget af Python-materialet blive tilgængeligt for nye seere på Netflix.

Så går der nok ikke længe, før en ny generation fløjter med på klassikeren "Always look on the bright side of life". (Ritzau)