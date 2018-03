Giftangrebet på den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i Storbritannien skaber splittelse i EU.

Det er nemlig ikke alle medlemslande, der reagerer på samme vis over for Rusland, som ifølge Storbritannien står bag angrebet.

Det fortæller seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Hans Mouritzen, der forsker i udenrigspolitik.