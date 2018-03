Konfrontation

En buschauffør fra Tide Bus kørte ind i et rådyr, men fortsatte blot videre. Chaufføren vurderede, at dyret ikke kom til skade ved sammenstødet. Men rådyret måtte aflives efter uheldet, og det får nu direktør Steen Rügge til at beklage.

Vi har talt med et vidne, der fortæller, at en bus - formentlig rute 195 - fra Langeskov mod Ullerslev i fredags klokken 17.48 kørte ind i et rådyr, og at buschaufføren undlod at stoppe op, men bare kørte videre. Ved du, hvorfor han ikke stopper, da han rammer dyret?

- Vi har sådan et system, hvor chaufførerne melder hændelserne ind, blandt andet til mig. Vi har nogle, der varetager vores radio- og telefonforbindelse om aftenen, og dem melder den pågældende chauffør ikke ind til. For han ser i sit udsyn, at dyret løber videre efterfølgende.

- Ellers er forholdsordren, at vi ringer til nogle jægere, som blandt andet kommer ud og hjælper med at aflive dyr, hvis vi kører ind i dem. Men han ser dyret løbe videre, og det er årsagen til, at han ikke melder det ind.

Men skal jeres chauffører ikke stoppe op uanset hvad for at se til dyret, hvis en af jeres busser rammer ind i det?

- Jo, men hvis det løber, så er det jo svært. Jeg ved ikke lige, hvor stærkt han har kørt, men hvis du ser et dyr, der løber videre, så er det helt umuligt at gøre noget ved det. For hvis det løber videre, så fanger du aldrig sådan et dyr. Så hans vurdering var, at dyret ikke fejlede noget, og derfor meldte han det ikke ind.