Rekonstruktion

Marianne Christensen var fredag eftermiddag vidne til, at et rådyr blev påkørt af en bus mellem Langeskov og Ullerslev. Bussen fortsatte, og hun måtte selv forsøge at aflive dyret i medlidenhed. Buschaufføren har forklaret, at han så dyret løbe videre og derfor ikke reagerede.

Sent fredag eftermiddag er Marianne Christensen på vej til Odense, hvor hun skal ud at spise med nogle venner. På Gl. Langeskov (den gamle landevej) mellem Langeskov og Ullerslev bemærker hun to rådyr, der står tæt på en skrænt langs den modsatrettede vejbane. Dyrene opholder sig få meter fra den trafikerede vej. Marianne Christensen bliver bange for, at de kommer i karambolage med bilerne, så hun sænker farten på sin Toyota Aygo. Sådan har vi gjort Rekonstruktionen bygger på to uafhængige beretninger fra Marianne Christensen og Benny Rasmussen.Marianne Christensen så uheldet, da hun kom kørende forbi. Benny Rasmussen hørte sammenstødet fra sit hus.



Buschaufførens forklaring har vi fra Tide Bus' direktør, Steen Rügge.



Det var en bus fra FynBus, der påkørte rådyret, men FynBus henviser til Tide Bus, som står for driften af de regionale busser.



Direktør for Tide Bus, Steen Rügge, har forklaret sig til Fyens Stiftstidende - det interview kan læses særskilt fra denne artikel.



De tre jægeres identitet er ukendt for redaktionen. Og ganske rigtigt: Det ene rådyr løber pludseligt over vejen mod marken på den anden side. Det lykkes. Men samtidig ser Marianne Christensen en bus komme kørende i det modsatte spor. Åh nej, når hun at tænke; når ét rådyr løber over vejen, vil det andet nok prøve det samme. Hun både dytter og blinker med lygterne for at advare buschaufføren. Et øjeblik senere sker det, hun har frygtet. I bakspejlet øjner hun, at bussen kører ind i det andet rådyr, som har forvildet sig ud midt på vejen. Hun ser det, som om bussen rammer rådyret på bagkroppen. Og til hendes store overraskelse stopper bussen ikke op, men fortsætter. Klokken er 17.48.

Prøver at kvæle dyret

Sammenstødet sker lige ud for nummer 43, hvor Benny Rasmussen bor. Han har hørt et højt brag fra sin stue og ser nu bussen køre videre. Foran hans hus holder en rød bil, og han bliver nysgerrig på, hvad det er, der foregår. Bilen foran hans hus, er Marianne Christensens. Hun er vendt om og har sat sig på hug foran det lidende dyr. Rådyret ligger på cykelstien. Det har prøvet at kæmpe sig over på marken til sin artsfælle, men er hårdt ramt efter kollisionen. Marianne Christensen ser dyret prøve at rejse sig - uden held. Faktisk er rådyret kun i stand til at bevæge hovedet. Hun er fattet, men vil ikke se dyret lide. Derfor spørger hun sig selv, hvordan hun mest humant kan hjælpe det af med dets smerter. Hendes første tanke er at prøve at kvæle dyret. Derfor tager hun greb om rådyrets luftrør. I raseri over at buschaufføren er kørt fra sit ansvar og empati med det lidende dyr. Men det er forgæves.

Jægere træder til