Politiet får langt færre anmeldelser om kriminalitet på Fyn end for 10 år siden. Mens der i 2007 overordnet set var godt 30.000 anmeldelser om overtrædelser af straffeloven, var der sidste år 23.410 - et fald på lidt over en femtedel.

Anmeldelserne om hærværk er halveret, det samme gælder brandstiftelse og spirituskørsel, røverierne er faldet med 61 procent, og der blev i 2017 anmeldt en fjerdedel færre indbrud end 10 år tidligere. Det viser tal fra Rigspolitiets hjemmeside, som avisen har trukket ud og bearbejdet.