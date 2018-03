Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at flere fortove i løbet af 2018 skal renoveres i Nordfyns to største byer.

Nordfyn: Slut med høje kanter og ujævnheder.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at flere fortove i løbet af 2018 skal renoveres i Bogense og Otterup. Otte adresser er i spil til at blive udvalgt: Rolighedsvej i Bogense, Skolegade i Bogense, Æbeløgade i Bogense, Grønnevej i Bogense, Lærkevej i Otterup, Elmevej i Otterup, Vibevej i Otterup og Skolegade i Otterup.

Administration har besigtiget kommunens fortove og har udviklet et såkaldt prioriteringsværktøj, der er med til at bestemme, hvor der er størst behov for renoveringer af fortove i Nordfyns Kommune. I prioriteringen indgår flere elementer som for eksempel niveauforskelle, antal brugere og adgangsforhold.

Anders Thingholm (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget, er godt klar over, at der også er behov for renoveringer i andre byer end Bogense og Otterup, men når budgettet for 2018 er omkring tre millioner til renovering af fortove, så kan kommunen ikke komme hele vejen rundt.

- Vi har desværre ikke penge til det hele på én gang, men jeg lytter meget gerne til forslag til forbedringer af fortove - også fra borgere i de mindre byer, påpeger han.

Louise Rasmussen, chef for drift, oplyser, at man i løbet af et par måneder kan melde de endegyldige projekter ud, når der er lavet udbud.

- Det er en ren og skær tilstandsvurdering, så dem, der trænger mest, bliver renoveret først, siger hun og påpeger, at det formentlig i denne omgang kun bliver nogle stykker af de otte adresser i Bogense og Otterup, der får en tur - mere tillader budgettet ikke.