Forældre, som friholder deres børn fra et ungdomsarbejde eller studiejob, gør børnene en bjørnetjeneste. Undersøgelser viser nemlig, at børn, som har haft et fritidsjob, også har større tilknytning til arbejdsmarkedet i voksenlivet.

Tidlig erhvervserfaring forringer naturligvis heller ikke cv'et. Alt for mange unge bliver i dag uddannet med et skræmmende tomt cv, der ofte afskrækker arbejdsgiverne.

Da Odense har en kronisk historik med høj ledighed, er forbyggelse en god investering.

Hvis man vil tænke visionært, bør man lave en målrettet indsats for unge i 13-17-års alderen i tæt samarbejde med skolerne og erhvervslivet. Det er en god investering.

Det handler om at forebygge til gavn for byens unge samt fremtiden. Jo flere, som arbejder, des flere penge til velfærd, ældre, skoler, unge iværksættere osv. At forebygge arbejdsløshed er en tværfaglig politisk opgave, hvor man skal lade de politiske ideologier vige for evidens.