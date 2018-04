Steen Møller, tidligere rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, har i dén grad selv medvirket til de mange langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, kommunen har. Han var med til at fylde syltekrukkerne med kontanthjælpsmodtagere under frikommuneforsøget, og mange af dem befinder sig stadig i krukkerne.

Problemet er bare, at mange af kontanthjælpsmodtagerne har været hengemt så længe, at de i dag nærmest er uspiselige for arbejdsgivere. Tidligere kompetencer er for længst gået tabt, fordi de ikke er blevet vedligeholdt, og en del af kontanthjælpsmodtagerne har nu nået en alder, hvor folkepension er mere realistisk end beskæftigelse.

Jeg tror, at jeg taler på samtlige kontanthjælpsmodtageres vegne, når jeg siger, at enhver kontanthjælpsmodtager vil foretrække at skrive rådmand fremfor arbejdsløs på cv'et. Steen Møller taler så meget om netværk i forbindelse med jobsøgning, og dét har han bestemt selv haft optimale muligheder for at dyrke som toppolitiker i kommunalpolitik. Dette netværk har da også bevirket, at han blandt andet har opnået et gnavben som politisk gæstekommentator ved TV2/Fyn. Jeg har svært ved at forestille mig, den tidligere rådmand fungerer som frivillig arbejdskraft i denne sammenhæng.

Arbejdsløse Steen Møller kan tage det stille og roligt med jobsøgningen, da han gennem årene har haft en særdeles god løn som rådmand, hvor han har haft mulighed for at spare op til dårlige tider. Samtidig formoder jeg, han oppebærer eftervederlag for tidligere virke som rådmand.

Kontanthjælpsmodtagere, derimod, er jaget vildt hele året, og mange er stresseramte af årsager som fattigdom og sanktioner. Når man i forvejen er ramt af 225 timers reglen og så yderligere sanktioneres med 1400 kr. netto på grund af én enkelt forkert afmærkning i jobloggen, så oplever man stresssymptomer, hvis man ikke i forvejen har dem. Men dette ligger så langt fra dén virkelighed, Steen Møller befinder sig i. Han lever nemlig livet som ledig på første klasse.