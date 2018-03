Til sommer skal Morud IF være vært for DBU 3-bold Tour, hvor op mod 1000 spillere, forældre og bedsteforældre forventes at deltage.

Morud: I uge 32 er Morud IF som altid vært for DBU's traditionelle fodboldskole for børn mellem 8 og15 år. Men inden da - lørdag den 16. juni - skal fodboldklubben også lægge græs til et stort og populært DBU-stævne, hvor op mod 1000 spillere, forældre og bedsteforældre forventes at deltage. Det drejer sig om DBU 3-bold Tour, som er et hæsblæsende stævne, hvor der på samme tid afvikles 13 kampe ad gangen på små lukkede udendørsbaner med bander. Hele arrangementet foregår på en 11-mandsbane, hvor "3-bold-byen" vil blive sat op, som giver plads til både fodbold, leg og hygge. Dermed er der lagt op til aktiviteter for andre end de børn, som skal knokle på grønsværen. Stævnet henvender sig til børn mellem 5 og 9 år, og der vil være medaljer til alle, for der lægges vægt på boldglæde fremfor resultater. Morud IF er meget stolte over, at DBU har tildelt klubben værtskabet. - Det er vi glade for. Vi har også et rigtig fint anlæg med gode faciliteter, siger Chresten Clemmensen, formand for bestyrelsen.

Eneste stævne på Fyn