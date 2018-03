GOG har gang i en rigtig vigtig uge.

Mandag aften med kampstart 19.30 møder de fynske ligaherrer Ajax København fra 1. division i pokalturneringens sjette runde. Pokalturneringen har stor fokus i klubben på Sydfyn, så derfor er et avancement simpelthen et must. Og avancementet er da også forventeligt for GOG, der pt. ligger nummer et i ligaens grundspil.

Onsdag aften skal GOG så til Aalborg i sidste runde af grundspillet. Vinder fynboerne det opgør, vinder de også grundspillet og får dermed adgang til Champions League og hjemmebanefordel i DM-slutspillet.

GOG er imidlertid ramt af sygdom i truppen. Således var hverken anfører Lasse Kronborg eller den norske venstre fløj, Magnus Jøndal, med i bussen til Vesterbro. De er begge ramt af omgangssyge/feber.

Cheftræner Nicolej Krickau er dog optimistisk med hensyn til, at begge profiler bliver klar til opgøret på den vanskelige udebane i Aalborg onsdag aften.

- Det er jo blandt andet også derfor, vi ikke har dem med til København. Altså så de kan blive klar til onsdag, lød det fra Krickau fra spillerbussen.