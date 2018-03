Kim Wall-sagen

På dag fem kom det igen til at handle om Peter Madsens ømme forhold til sine katte. Og at han var i en helt særligt indadvendt og reflekterende sindsstemning umiddelbart inden, det hele blevet meget skæbnesvangert for Kim Wall.

Dag fem: Kan en mand, der får tårer i øjnene, når en kat er syg, begå en bestialsk seksualforbrydelse? Slå ofret ihjel og bagefter partere liget? En mand med kone og tre katte som et far-mor-og-børn-liv - selv om det også er et udsvævende liv med forhold til mange andre end konen og kattene. En mand, der i en umulig og skæbnesvanger situation først og fremmest tænker på at få virkeligheden til at forsvinde, så han kan komme hjem til konen og kattene. En mand, som i det hele taget er så gennemsyret af omsorg for enhver form for dyreliv, at han gør alverdens krumspring for at redde en reje i knibe, som et af otte vidner fortalte på dag fem i retssagen om drabet på Kim Wall. Det spørgsmål er en del af Peter Madsens forsvar. Ligesom det er en del af anklagerens fremstilling af sagen, at Peter Madsen, inden Kim Walls død, udlevede en seksualitet, som anklageren i sin ansigtsmimik og kropssprog ikke lægger skjul på, at han finder højst aparte.

Død og vanilje

På dag fem i Københavns Byret blev tre kvinder afhørt - blandt andet med det formål at få frem i retten, at Peter Madsens seksualitet ikke er som hos folk flest, hvis der stadig skulle være nogen, som er tvivl. Den første var temmelig utilpas ved situationen. Den næste kom ind med sort hætte over hovedet, som hun først tog ned, da hun sad i skranken med ryggen til pressen. Men i sædet var elskerinden med hætten ublufærdig med et selvsikkert forhold til at skulle fortælle om sin egen eksperimenterende seksualitet for at give retten endnu et indtryk af Peter Madsens seksualitet. Hun havde fået en sms, hvor Peter Madsen skrev: "Jeg er både yin og yang, bange og modig, ekstatisk og depressiv, rig og fattig, men hellere ride på havets bølger og surfe på livets op- og nedture end at gå gennem livets grå tåger uden at kende forskel på ekstase og smerte og opleve dem og leve." - Han gik efter ekstremerne, sagde hun, uden at det stod helt klart hvordan, for samtidig beskrev hun Peter Madsen som nærmest gennemsnitlig på sexfronten. Han tog hende med på sexklubber, men det var hende, der slog sig mest løs. Hun ville have det vildere. Den sex, de havde sammen, beskrev hun som vanilje-sex - helt almindelig sød og blid sex. Hun ville have ham til at tage fat om halsen på hende, men det faldt ham ikke naturligt. Hun ville slås på, men han var utilpas ved at klaske hende bagi, fordi hun blev rød. Hendes indtryk var, at Peter Madsens interesser gik i andre retninger - som f.eks. at have sex med mænd. Og prøve sig selv af i pornofilm - det havde han gjort to gange, sagde hun. De talte osse om døden. Det virkede ikke som noget særligt - bare som noget man gør.

Sygt? Måske

Han sendte en anden sms til elskerinden: "Jeg er bare en pervers poly med en drøm om et taberfrit sted, hvor alle voksne ved deres fulde fem må gøre ved hinanden, hvad de har lyst til. Sygt? Måske, men der er ingen kur." Han havde også sendt et billede af en kvinde i håndjern. En uge efter Kim Walls død sendte hun selv en sms til en veninde: "Hvis de hører min og Peters fulde historie, bliver de mere overbevist om, at Peter er lunatic." Med det mente hun, at de havde et atypisk forhold, forklarede hun til anklageren, der - som dagen gik - virkede mere og mere beklemt ved at udspørge fremmede kvinder om deres sexliv. Undervejs havde Peter Madsen tilsyneladende fortalt sin forsvarer, at han havde sendt andre billeder end det af en kvinde i håndjern til elskerinden. - Er det korrekt, at han også sendte billeder af kattene til dig, spurgte forsvareren. - Kattene? - Ja, missekattene? - Ja, det kan han godt. Der blev talt lidt videre om det, indtil elskerinden stopper op og spørger: - Undskyld, men hvad har kattene med noget at gøre?! - I snakkede om sex, og så er jeg interesseret i, om I talte om andre ting? - Selvfølgelig talte vi osse om andre ting!

For åbenmundet