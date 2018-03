Fra bog til bog. Sådan hedder kunst- og kulturprojektet, som tre indskolingsklasser på Brylle Skole har arbejdet med i en længere periode, og tirsdag den 3. april viser eleverne deres værker frem på Vissenbjerg Bibliotek. Formålet med projektet, som er forankret i kulturtjenesten Kulturens Laboratorium under Kulturregion Fyn, er at understøtter børns innovative og kreative egenskaber samt generelle lyst til at lære.

Kunstner Katrine Westenholz Nielsen har under forløbet vist børnene, hvordan de kan lave nye kunstbøger ud af gamle kasserede bøger, og lærer Sara Tønder Gudmundsdottir er begejstrede for projektet, der har givet anledning til både at få hænder og hoved i fuld sving.

- Det har været en god mulighed for børnene for at opleve en kunstner arbejde, og så finder de også ud af, at et bibliotek ikke bare er sådan et statisk sted, hvor man kun kan låne bøger. Man kan faktisk også udstille sine ting, siger Sara Tønder Gudmundsdottir og tilføjer, at det har været rart for børnene at kunne fordybe sig en kunstnerisk proces.