Fyns Amts Avis mener: En maskerade med begrænset levetid

Den danske model er i live. Om ikke andet så påsken over.

Men den har det ikke godt.

Her kun godt en uge, før det første slag i en storkonflikt kan blive indledt, er lovprisningerne af den danske model nærmest forstummet og afløst af højlydte bekymringer for dens fremtid.

Faren for, at de indtil videre resultatløse - og hemmelige - forhandlinger i forligsinstitutionen om de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår fører til et endeligt sammenbrud og storkonflikt, er reel.

Og det samme er frygten for, at et regeringsindgreb vil volde så meget skade på den danske model, at den ikke kan overleve.

Den danske model er mere end 100 år gammel.

Den bygger på det private arbejdsmarkeds rodfæstede og hævdvundne principper om, at når der skal aftales løn- og arbejdsvilkår, så gør arbejdsmarkedets parter det selv.

Men med lærerkonflikten i 2013 i frisk erindring og udsigten til en ny storkonflikt efter påske, synes fremtiden for den danske model på det offentlige arbejdsmarked at være usikker.

Der gik således noget nær åbenlyst politik i de offentlige arbejdsgiveres taktik i de forhandlinger, som førte til lærerkonflikten i 2013.

Og det efterfølgende politiske indgreb i konflikten var med til vished grænsende sandsynlighed aftalt og tilrettelagt på forhånd.

Om noget sådan er tilfældet, her otte dage før 80.000 offentligt ansatte har varslet strejke og 14 dage før, de offentlige arbejdsgivere har varslet lockout for 440.000 ansatte, er der ingen, der ved.

Bortset, naturligvis, fra de politikere som i givet fald går med tanker om at gribe ind.

Og alene den dobbeltrolle, flere ministre har i forhandlingerne om overenskomsterne på det offentlige arbejdsmarked, fører til en både begrundet og bestyrket mistanke om urent trav på Christiansborgs gange.

Politikerne er både arbejdsgivere og lovgivere. Og har som sådan lønmodtagerne i et håndfast førergreb, mens forhandlingerne står på.

For hvis ikke modparten makker ret, kan arbejdsgiveren til enhver tid tage politiker-kasketten på og egenhændigt udarbejde en overenskomst og ophøje den til lov.

Indtil udfaldet af de igangværende forhandlinger i forligsinstitutionen er kendt, lever den danske model. Endnu.

Men på det offentlige område bør dens levetid være yderst begrænset.

Det har den uskønne forestilling ved forhandlingsbordene allerede vist.

En forestilling, som med god ret vil blive anset for at have været den rene maskerade, hvis den ender med en storkonflikt og et efterfølgende regeringsindgreb.