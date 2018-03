Sundhedstilstanden er generelt forværret i Assens Kommune på flere parametre over de sidste par år. Det viser de nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. Formand for udvalget for Uddannelse, Børn og Familie, Mogens Mulle Johansen (SF), mener, man bør understøtte kommunalt at flere bevæger sig.

Mogens Mulle Johansen (SF), formand for udvalget Uddannelse, Børn og Familie, mener, at priserne skal sættes op.

Undersøgelsen viser også, at flere har flere fået et usundt kostmønster. 19 procent mod 14,2 (2010).

Derfor vil Mogens Mulle Johansen have flere til et bevæge sig og så gerne, kommunen gik ind og betalte to millioner kroner, så alle idrætsfaciliteterne ville være gratis for alle de frivillige foreninger i kommunen.

- Jeg ved godt, vi ikke lige finder to millioner kroner i morgen. Men skal vi hjælpe vores foreninger med at tage flere medlemmer ind, så skal vi altså også sørge for at lokaliteterne står gratis til rådighed.

- Kan vi udskyde den dag, hvor man skal have hjemmehjælp i hjemmet med to år, så snakker vi rigtig, rigtig mange penge, der kunne spares, siger Mogens Mulle Johansen.