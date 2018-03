Robert Mærsk Uggla fylder 40 år onsdag den 28. marts.

Den hæderkronede Mærsk-koncern har ikke tjent penge i årevis og er under transformation for at sikre overlevelse.

Samtidig er koncernen aktuelt presset af fortsat vigende fragtrater på den vigtige containerforretning og af Trump-protektionisme.

Mærsk-familiens bud på, hvem der kan klare en sådan udfordring, er Robert Mærsk Uggla, stifteren A.P. Møllers oldebarn.

Han er født i Sverige som søn af Gustav Peder Hansson Uggla og Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der er datter af Mærsk Mc-Kinney Møller.

Mærsk-arvingen fik sin uddannelse i Sverige og USA og gik derfor i nogle år under de danske mediers radar. Han var "den hemmelige arving", og først da han i 2012 blev chef for datterselskabet Svitzer, blev det klart, at her var der gang i en karriere.

I 2016 blev Robert Mærsk Uggla så chef for selskabet A.P. Møller Holding med det direkte ansvar for forvaltningen af Mærsk-formuen.

Opgaven er at stå vagt om Mærsk-navnet og de værdier, det står for.

Et aktivt ejeransvar skal bidrage til udviklingen af Mærsk-forretningen og Danske Bank, og så skal der findes nye lukrative selskaber at investere i til afløsning for olie- og gasforretningen.

Robert Mærsk Uggla fik lidt af et gennembrud i september 2017, da han talte på Dansk Industris topmøde med 1000 deltagere.

Han er endnu ikke den store sikre taler, forlød det. Men det, han sagde, gjorde indtryk, fortalte flere tilhørere bagefter.

Han talte klart og tydeligt om koncernens udfordringer og slog fast, at det fortsat handler om at gøre nytte, selv om der skal tjenes penge.

Derfor er selskabet også med i en milliardinvestering i at forbedre infrastrukturen i Afrika, som man mener også kan skabe et rimeligt afkast.

Og hvis man ikke får løst det problem, så vil flygtningestrømmene fra Afrika blive større i takt med det stigende befolkningstal, lød det fra talerstolen.

Robert Mærsk Uggla blev i 2007 gift i København med den svenske jurist Paola Konopik. Parret bor i Klampenborg med deres to børn. (Ritzau)