En af Ærøs forhenværende driftige vognmænd, Arne Friis, Marstalsvejen 21, Ommel, er død, 86 år.

Arne Friis startede som selvstændig vognmand som 21-årig, og i 1961 etablerede han fragtrute til København. Han blev gift med Inger i 1953, og hun var medhjælpende hustru og en god støtte. Arne drev forretningen, indtil han gik på efterløn som 60-årig. Firmaet blev da overdraget til sønnen Palle.

Arne elskede arbejdet som vognmand og sagde aldrig nej til at køre trods lange arbejdsdage. Han sagde, at vognmandskørsel var hans hobby. Han var populær overalt på Ærø og var punktlig og præcis. Den sparsomme fritid gik med at holde de store lastbiler i orden. Efter sønnens overtagelse nød han at hjælpe til med kørsel, vejledning og råd indtil han var 82 år.

Arne Friis var født og opvokset i Marstal og brændte for byen. Han kendte rigtig mange på øen og stoppede gerne op, når der var tid til det. Og han var altid god for en frisk bemærkning. Han var et livsglad menneske, der bevarede sit gode humør også under sygdommen det sidste år.

Tidligere har han været i bestyrelsen for Marstal-færgen og har været med i daværende Marstal Musikforening.

Da Arne Friis gik på efterløn, fik han og hustruen endelig tid til at tage sydpå på ferie. Parret rejste til Gran Canaria og Mallorca. De elskede sol og varme og at møde nye mennesker.

Arne var et familiemenneske, der elskede børn og børnebørn. Han efterlader hustruen Inger, døtrene Gitte og Bente, sønnen Palle samt syv børnebørn og seks oldebørn.

Bisættelsen er foregået i stilhed.(RAN)