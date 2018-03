Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der har bestilt savværket til at finde graner, der er store nok til, at der kan skæres tømmer af dimensioner, som kan bære den nye formidlingsfløj ved Nyborg Slot. Bjælkerne skal være 600 gange 350 millimeter og helst så lange som overhovedet muligt.

Vi passer i høj grad på vores træer. Der skal være rigtig gode grunde til at fælde sådan et træ. Det er der her. Det bliver brugt i kulturhistorisk øjemed og vil kunne ses i adskillige år i Nyborg. Thorbjørn Nørgaard, skovfoged, Naturstyrelsen Søhøjlandet, Silkeborg

Skovarbejderne Steen Andersen og Mikkel Bruhn fra Naturstyrelsen Søhøjlandet har gang i henholdsvis Stihlen og Husqvarnaen for at få has på det gamle træ, der mindst 45 meter oppe danner sin del af taget over skoven med sine grannålebesatte grene. Der er i dansk skovsammenhæng taler om en gigant, et af de højeste træer i landet.

Nyborg/Silkeborg: Det kræver gamle, rigtig gamle douglasgraner. De har nemlig højden og drøjden. De største af arten i landet vokser i Silkeborg-skovenes dyb.

- Nu fælder vi altså ikke bare sådan et træ uden videre. Det ville være synd at hugge det til flis og fyre det af i et varmeværk. Vi passer i høj grad på vores træer. Der skal være rigtig gode grunde til at fælde sådan et træ. Det er der her. Det bliver brugt i kulturhistorisk øjemed og vil kunne ses i adskillige år i Nyborg. Vi er da stolte over, at vi har træer, der er store nok til, at vi kan tilbyde dem til formålet, siger skovfoged Thorbjørn Nørgaard i minutterne op til, at skovarbejderne er klar til at få lagt et af Danmarks højeste træer ned.

Ingen behøver være bange for, at Nyborg Slot-projektet tømmer Silkeborg-skovene for de berømte douglasgraner.

- Vi har i hundredvis andre, lige så høje og lige så gamle, vi kan vise frem. Kom bare ud og besøg os, lyder skovfoged-opfordringen.

Thorbjørn Nørgaard tilføjer, at Naturstyrelsen nøje afvejer balancen mellem naturhensyn, friluftsoplevelser og indtægt fra hugst i statsskovene. Da nu Nyborg Slot står og skal bruge tømmer af den nævnte kaliber, anser Thorbjørn Nørgaard det for i orden at tage i alt 36 douglasgraner ud af Sønderskoven og Vesterskoven ved Silkeborg og fra Rold Skov.

Motorsavene æder sig igen grådigt ind på stammen på omkring halvanden meter i diameter. Først ryger et forhug. Det viser, hvilken retning, træet skal falde. Skovfolkene lægger også en bagtå, som det hedder i fagsproget - et snit, der skal sikre, at stammen med en vægt på op mod 10 ton så at siger ikke stiller sig bagover, og derfor vil være umådeligt svær at vælte.

Da kilerne anbragt i savskæret, griber Steen Andersen og Mikkel Bruhn hver sin forhammer, og snart genlyder skoven igen - og igen - og igen - af klangen fra hammerslagene mod metalkilerne. Få øjeblikke senere giver træet sig med en sagte knirken. De to skovarbejdere springer væk fra træet.

I et grangrene-sus af et suk lægger douglas-giganten sig på langs i skovbunden.