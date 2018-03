Ringe: Fortid og nutid kædes sammen i et levende og interessant foredrag om Grækenland og livet i munkerepublikken Athos. Det bliver ved langturssejler Leo Schmidt, som kigger forbi Ringe Bibliotek onsdag 4. april kl. 15.Sejlbåden Galadriel har kurs mod Athos i det nordlige Grækenland. Øerne i Ægæerhavet - smukke og dog så forskellige - ligger de som perler på det dybblå hav og byder velkommen.Athos er et selvstændigt område, men dog en del af Grækenland. Et lukket land for kvinder og omgærdet af mystik. Det er den græsk ortodokse kirkes hovedsæde. Her lever 2000 munke et afsondret og asketisk liv i meditation. Begrebet turist eksisterer ikke her. Kun pilgrimme har mulighed for at få adgang, og man skal søge om "visum", skriver biblioteket i en pressemeddelelse.Foredraget tager tilhørerne med på en flere dage lang pilgrimsrejse i munkenes lukkede verden.

Leo Schmidt er af søfartsfamilie. Han har været leder i Dansk Flygtningehjælp og skoleinspektør i en årrække. EXP