Søllinge: Trængslernes tid nærmer sig en ende. 2. påskedag klokken 13 kaldes til genindvielse af Søllinge Kirke efter at have være lukket ned siden august 2017.

Biskop Tine Lindhardt vil på dagen forestå prædiken, som efterfølges af en reception i Søllinge Forsamlingshus.

Under nedlukningen har Søllinge Kirke gennemgået en gennemgribende indvendig restaurering, som arkitekt Bendt Longmose har stået for.

Gammel kalk er vasket af og kirkerummet kalket. Loftet er pudset op og stukken i skibet er repareret.Næsten al inventar har været ude for at blive repareret, og der er lagt et nyt bræddegulv under bænkerækkerne.I våbenhuset er der installeret varmt og koldt vand samt tekøkken.

Der er installeret et helt nyt naturgasvarmeanlæg, og der er monteret radiatorer under alle bænkene.

Bænke, prædikestol, alter og alterbord og panelvæggene har fået nye farver, og der er opsat flere loftlamper, så kirkerummet får en bedre belysning. /EXP