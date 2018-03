Billedhugger og maler Thorkild Hoffmann Larsen, Svanninge, Faaborg, er død, 79 år.

Thorkild Hoffmann Larsen var født og opvokset på Nørrebro i København og blev uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole i København ved professor Gottfred Eickhoff samt på Skolen for Mur- og Rumkunst ved professor Dan Sterup-Hansen 1967-1973.

Han arbejdede selv som lærer ved Det fynske Kunstakademi 1980-86 og var i en årrække kunstnerisk konsulent for Fyns Amt.

I 1989 besluttede Thorkild Hoffmann Larsen sig for at leve af sin kunst og flyttede sammen sin daværende hustru til en ejendom ved Pipstorn uden for Faaborg, inden han for omkring 25 år siden indrettede sit eget kunstneriske univers i en gammel bygning på den tidligere containerplads på Kirkegyden i Svanninge. Her havde han indrettet sig med bolig og værksted.

Thorkild Hoffmann Larsen arbejdede hovedsageligt i granit, men i de senere år kastede han sig over maleriet. Det var stadig med et minimalistisk og stramt udtryk, som kendetegner hans granit-skulpturer.

Thorkild Hoffmann Larsen var fast medlem af Den Fynske Forårsudstilling og har trofast udstillet med sammenslutningen gennem mange år. Han var også i en lang årrække aktivt medlem af kunstner-sammenslutningen PRO og har udstillet gentagne gange på Charlottenborg i København.

Han har gennem tiden udstillet rundt om i hele Danmark og i Tyskland, Frankrig, Ukraine, Italien og USA. For en del år siden modtog han Fyns Amts Kunstpris for sine værker, som lokalt blandt andet omfatter skulpturen Syntese på gågaden i Faaborg. Thorkild Hoffmann Larsen har desuden udsmykket Bogense mole og Åløkkeskolen i Odense.

Han var også meget interesseret i musik med hang til bluesmusik, og han mestrede selv instrumenterne guitar og tværfløjte.

Thorkild Hoffmann Larsen efterlader to døtre: Yvonne Helene Hoffmann Larsen bor i Svendborg, og Sidsel Natasja Hoffmann Larsen er major i flyvevåbnet og bor i Hjarbæk i Midtjylland.

Derudover efterlader Thorkild Hoffmann Larsen fem børnebørn og tre oldebørn.

Bisættelse fra Svendborg Kirkegårdskapel onsdag 28. marts kl. 10.[SH]