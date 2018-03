Faaborg: Din Hørelse i Klerkegade 8 i Faaborg skifter navn til Audika, men ellers skulle kunderne ikke opleve nogle ændringer, ud over at kæden håber på at få kontakt med endnu flere borgere. - Det er kærkomment med et mere åbent og tilgængeligt hørecenter i Faaborg, for ifølge en ny You Gov undersøgelse, foretaget af høreapparatsvirksomheden William Demant er borgere i Region Syddanmark dem, der har sværest ved at høre, hvad der bliver sagt i samtaler, hvor der er flere folk indblandet, skriver Audika i en pressemeddelelse.

43 procent af borgerne i Region Syddanmark giver udtryk for dette.

Og det antal er alt for høj, mener Anders Storm, general manager i Audika:

- Det er vigtigt at tage nedsat hørelse seriøst, fordi hørelsen er så vigtig for at kunne fungere i både arbejdslivet og socialt. Rigtig mange danskere lider af nedsat hørelse, men alt for få tager høretabet seriøst. Hver fjerde dansker mener reelt selv, at de ikke har en god hørelse, siger Anders Storm i pressemeddelelsen.

- Nedsat hørelse må ikke være et tabu, men skal være lige så "almindeligt" og accepteret som nedsat syn. Vi opdaterer hørecentrenes udseende, så de fremstår mere åbne og tilgængelige i håb om, at det kan få flere og flere danskere til at tage skridtet og få deres høretab testet og behandlet, udtaler Anders Storm. Audika er Oticon-certificeret hørespecialist, og som en del af høresundhedskoncernen William Demant har Audika adgang til den nyeste teknologi og viden inden for høreområdet. /EXP.