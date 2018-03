Når der skal købes nye børnesko, er det vigtigt, at barnet kommer med ind i butikken og prøver skoen for at sikre sig, at det er den rette. Det anbefaler butikschef, Nicoline Pedersen hos ECCO i Odense. Børns fødder er nemlig forskellige og udvikler sig hurtigt.

Hos ECCO i Vestergade tilbyder personalet altid god og ærlig vejledning. Men for at de kan vejlede, er det nødvendigt at hilse på skoens nye ejermand og se, hvordan foden passer skoen.

- Det vigtigste er, at skoen støtter om anklen. Der må gerne være lidt luft ved tæerne, men den skal sidde fast om anklen, så barnet ikke går og vrikker fra side til side, fortæller Nicoline Pedersen og forsætter:

- Og barnets fod ændrer sig hele tiden, så man kan eksempelvis have glæde af ECCO som helt lille, og så passer modellen måske ikke det følgende år, men måske gør den igen det næste år. Derfor skal skoen altid prøves.

FAKTA ECCO på Vestergade 19 i Odense sælger børnesko fra størrelse 20, som typisk er dér, barnet begynder at gå. De større børnesko findes helt op til størrelse 40.ECCO sælger både sko, sandaler og støvler som går under eller op på anklen. Støtten på anklen er en fordel, når barnet skal lære at gå.



ECCO's børnesko har en almindelig pasform - hverken smalle eller brede. Men nogle modeller kan godt være rummelige afhængig af lukningen med enten snøre, velcro eller lynlås.



En sko med snøre sidder bedst fast, idet den kan strammes til. Fordelen ved velcro er, at børnene selv kan hjælpe. Til skoene med lynlås i siden, skal børnene have en vis fingerkraft for at kunne lyne dem. Men det kan være en hjælp i dagplejen og vuggestuen, at skoen ikke skal snøres hver gang.



Man kan tage sålen ud af barnets sko en gang hver anden måned og vurdere, ud fra trykket i sålen, om det er tid til en ny sko. Det gælder særligt de små størrelser, hvor barnet pludselig vokser - barnet siger jo ikke selv til, men krummer bare tæerne.

En finger på tværs

Når man køber en ny børnesko, skal man huske at købe den med en til halvanden centimeter i voksetillæg. Som tommelfingerregel skal man kunne lægge sin finger på tværs foran tæerne i skoen. Ellers når barnet ikke at bruge skoene. Hos de helt små børn må der dog ikke være for meget plads, for så snubler de i skoen.

- Så vi tager altid sålen ud af skoen og lader barnet stå på den. Så kan vi se, hvor meget der er at give af, fortæller Nicoline Pedersen.

Som baby kan det være nødvendigt med en ny sko allerede efter kun tre måneder, idet babyer vokser meget hurtigt. Når barnet er lidt ældre, er der lidt mere tid at give af.

Fordi børns fødder er så individuelle og hele tiden udvikler sig, anbefaler Nicoline Pedersen, at man prioriterer hverdagsskoen i budgettet - og tager sig tid til at prøve den:

- Der er eksempelvis mange, der køber sko på forhånd - eller brugte sko - og det bør man ikke. En brugt sko former sig indvendigt, også selvom den ikke ser slidt ud, siger hun.

Pasformen er vigtig

Hos ECCO kan man finde børnesko til alle årets fire årstider, og der er mange fordele ved at vælge ECCO, mener Nicoline Pedersen:

- De er bløde og fleksible, selvom de har en fast sål. Og så er de behagelige, og vejer ikke særlig meget, så de er lette at have på, siger hun.

ECCO laver også smarte børnesko, men uden at gå på kompromis med pasformen. For det er et vigtigt og afgørende element, at skoen er behagelig, oplyser Nicoline Pedersen.

- Det kender vi jo selv - hvis den ikke er rar at have på, er det jo heller ikke sjovt at gå. Og børnene er meget mere aktive end os andre, så det skal bare spille, siger Nicoline Pedersen.

Børnene sætter også selv pris på et par gode sko. Det har Nicoline Pedersen oplevet med sin datter på syv år, da datteren fik et par gode sandaler og sagde:

- "Ej mor, de er bare vildt lækre og bløde i forhold til de andre". Så børnene bemærker det altså, selvom man måske tænker, at det ikke er noget, de tænker over. Men det gør de, når de pludselig mærker forskellen", fortæller Nicoline Pedersen.

Personligt er Nicoline Pedersen tilhænger af sko med GORE-TEX-membran, som ECCO har et stort udvalg af. De er 100 procent vandtætte, så det er dem, hendes datter bruger.

- Hun går i skole, og der er det vigtigt, at hun ikke får våde strømper. Og behagelige og tørre sko smitter jo også af på barnets velbefindende generelt. Så jeg vil hellere spare på noget andet end børnesko.

En god oplevelse

Foruden gode råd og vejledning omkring fod og sko er det mindst lige så vigtigt, at sko-prøvningen i butikken bliver en god oplevelse for barnet. Derfor lægger Nicoline Pedersen meget vægt på at tage sig tid til det enkelte barn og at skabe en god stemning.

- Der er jo nogen børn, der allerede er kede af det, når de kommer ind ude fra gaden. Så hjælper det ikke, at man stresser rundt med dem. Så det er vigtigt at give sig god tid og hygge-snakke lidt, lave lidt sjov med dem, og måske have et stykke slik klar. Og så skal man selvfølgelig have skoen på og få en god vejledning, siger hun.

Denne artikel er sponsoreret af ECCO, der gerne vil sætte fokus på børnesko.