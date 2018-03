Hvor er den frise, der sad over døren i det oprindelige Helios? Den forsvandt under restaureringen, og nu vil bestyrelsen finde den ...

Faaborg: Bestyrelsen for Helios Teatrets Biograf fik pålagt en speciel opgave ved årets generalforsamling:

Den skal på jagt efter en blå pose fra Jysk, der indeholder den frise, der var indsat over døren i det oprindelige Helios.

Frants Andreasen, der er i gang med at skrive Helios' historie, kunne fortælle, at historien går, at da Knud Langå Jensen skulle bygge Helios, tog han bare et maleri ned fra væggen, solgte det og finansierede byggeriet med det:

- Det er ikke helt sandt, men sandt er, at det var et maleri af den franske kunstner Fernand Léger, og at Langå Jensen solgte det for 35.000 kroner - altså en tiendedel af byggesummen. Men han savnede sit maleri og fik derfor Faaborgkunstneren Edmund Christiansen til at skabe en frise med nogle af de elementer, Léger havde brugt. Frisen blev placeret over døren til Helios, men fjernet i forbindelse med restaureringen og gemt i en blå pose fra Jysk, fortalte Frants Andreasen.

Formanden for Faaborg Musikforening, Kirsten Styrbæk, kunne supplere med, at en medarbejder i kommunen har sagt, at frisen måske skal placeres et andet sted end Helios, og hun opfordrede bestyrelsen til at få sagen løst snarest. For selvfølgeligt hører frisen til i Helios Film- & Kulturhus, som bygningen nu hedder officielt. Det var generalforsamlingen enig med Frants Andreasen i. Og så fortalte han i øvrigt:

- Havde Langå Jensen solgt den verdensberømte franskmands maleri i dag, havde han kunnet finansiere Helios tre gange.