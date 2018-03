Med hjælp fra lokalt arkitektfirma har 77-årige Hans-Jørgen Jensen skabt visionær plan for, hvordan Middelfart kan få ny havnefront og en ny by i byen. Med i planen er en 88 meter høj konferencebygning og et multikulturhus.

