Søby: For at øge opmærksomheden omkring butikken begyndte Merete Damholt og Lise-Lotte Kristensen at lægge videoer ud på Facebook. De havde oplevet, at flere ærøboer blev overraskede over butikkens størrelse, selv efter at have boet her i en årrække. Så de satte sig et mål om at øge kendskabet til butikken igennem de sociale medier. Her har de deres egen stil. I nogle af videoerne sover de i sengene og danser på bordene. Deres opslag er en rå gengivelse af virkeligheden. Det ses blandt andet ved, at de lagde fire forskellige julehilsener op, hvoraf de tre helt tydeligt var fraklip.

- Vi er nok lidt småtossede, men det er bare sådan, vi er, siger Lise-Lotte Kristensen.

Én konkurrence, hvor man kunne vinde en lampe, firedoblede deres antal synes godt om på Facebook. På ni dage gik de fra at have omkring 500 likes til nu at have mere end 2700.

- Det er helt vildt, siger Merete Damholt med et stort smil.