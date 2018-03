Fredning

Danmarks Naturfredningsforening skal fratages retten til at rejse fredningssager, mener miljøordførerne fra DF, Venstre og LA. Konservative Mette Abildgaard savner argumenter for at ændre lovgivningen.

Skove: I Trelde ved Fredericia og på Midtfyn står skovejere skulder ved skulder for at forhindre, at hundredvis af hektar skov bliver fredet.

Fælles for de store skovområder er, at de er blevet passet og plejet af skovejerne i generationer. Naturen har det godt, og intet peger på, at det skulle ændre sig. Alligevel har de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening ønsket at få skovene fredet, og i både Fredericia og Odense kommuner har politiske flertal sagt ja til at være medrejsere af fredningerne.

“ Den særstatus, at de som eneste civile organisation kan fremsætte fredningsforslag, er for mig at se et levn fra en fortid, hvor specielt det lokale demokrati ikke var så stærkt, som i dag MF Carsten Bach - miljøordfører for Liberal Alliance

Skovejerne har forsøgt at overbevise politikerne om at undlade at gå med, men uden held. Men de har råbt så højt, at de er blevet hørt på Christiansborg. Her rammer de ind i et borgerligt ønske om at få fjernet Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for at rejse fredningsforslag.

- Det er igen et eksempel på, at DN bør miste retten til at rejse fredningssager. Den har de haft siden 1937, og det må stoppe nu. Jeg vil til vores sommergruppemøde foreslå, at vi rejser et beslutningsforslag om at få ændret loven, og det håber jeg, at jeg kan få opbakning til fra gruppen, siger Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

- Lokalt har DF i Fredericia valgt at være medrejser for et fredningsforslag for godt 600 hektar skov. Er det forkert?

- Det skal de afgøre lokalt, men jeg ville aldrig have stemt for det, siger Pia Adelsteen.