Nyborg: Politikerne mener det, når de siger, at renoveringen og ombygningen af Nyborg Slot er super vigtig for byen.

I hvert fald har medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget droppet påskeferien for at holde møde onsdag med ét punkt på dagsordenen: Vedtagelse af lokalplanen for Nyborg Slot. Og også byrådet er klar til at haste sagen igennem. Byrådet træder ekstraordinært sammen 5. april, også kun med ét punkt på dagsordenen, nemlig lokalplanen for Nyborg Slot.

- Det er simpelthen for ikke at spilde tiden, at man har valgt at behandle lokalplanen for slotsprojektet på to ekstraordinære møder, siger kommunaldirektør Lars Svenningsen.

Som tidligere omtalt, kom der blot fire indsigelser fra borgerne, da lokalplanen for projektet på Slotsholmen lå fremme til debat. Naboer til slottet i Slotsgade og på Dronningensvej er nervøse for støj både i byggefasen og bagefter, og ejeren af en villa på Dronningensvej krævede desuden sit hus grundigt registreret, så eventuelle skader som følge af lastvognstrafik til byggepladsen kan dokumenteres. Nyborg Grundejerforening frygter generelt mere støj, når der kommer mange flere turister til byen for at se det nye slot, og endelig tog Preben Bille Brahe, Vedbæk, fat et helt andet sted: Han mener hele projektet på slottet er grebet forkert an, og at man bør opbygge slottet i "gammel stil" fremfor med den moderne tilbygning.

Ifølge slotsprojektets tidsplan skal byggearbejdet udbydes i licitation i maj, og selve byggeriet skal begynde i august i år. Det hele skal være færdigt i efteråret 2020.