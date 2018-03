Rudkøbing Roklub hejste i weekenden sin stander samtidig med sommertidens komme. Nu er en ny sæson skudt i gang for klubben, der kan fejre 120 års jubilæum om en måned.

Rudkøbing: Rundt om på Langeland blev en ny sæson gældende såvel turister som sportsfolk skudt i gang i weekenden.

Mens man på Skovsgaard Gods kunne få sig en hyggesnak med godsets køer og geder, male påskeæg og koge syvkål over bål under åben himmel, tog også lokale sports- og foreningsfolk hul på en ny sæson. For Rudkøbing Roklub er det ikke en hvilken som helst én af slagsen.

Klubben kan nemlig fejre 120 års jubilæum om en måned og inviterer allerede nu til åbent hus den 5. maj fra klokken 10 til 15. Her kan alle interesserede prøve kræfter med rosporten.

Og skulle nogen være i tvivl om klubbens beliggenhed, så kan man gå efter klubbens stander, som blev hejst i weekenden, samtidig med at vi skiftede fra vinter- til sommertid.

Det oplyser klubbens næstformand René Larsen og tilføjer, at vinteren i "roklub-regi" er gået med at holde både som kroppe ved lige.

- Vinteren er gået med at vedligeholde materiel, kroppe og sjæle. Klubbens både har fået en overhaling med reparationer og lak, mens kroppene er vedligeholdt i motionsrummet og svømmehallen, og sjælene i det sociale samvær, som vægtes højt i klubben, fortæller han.

En snert af konkurrenceelement har der dog også været indover for roerne, trods sne og frostgrader de senere måneder.

De medlemmer, der i løbet af vinteren har roet længst i de mekaniske maskiner i klubbens motionscenter, er nemlig Karin Frost og Conny Larsen.

Begge blev ved standerhejsningen hædret for at have roet flest kilometer i ergometrene i løbet af vinteren.