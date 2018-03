Journalist på kulturredaktionen på Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis. Har tidligere redigeret det ugentlige magasin Kultur - set fra Fyn. Skriver også lejlighedsvis klummer i magasinet Base Bolig. Har været nyhedsredaktør for Fyens Stiftstidende og kulturredaktør for de to fynske avisers fælles kulturredaktion. Ansat på Fyens Stiftstidende siden 1985 og inden da på Fyns Amts Avis. Var i en årrække medlem af Fynske Mediers bestyrelse. Gift og har to voksne børn.