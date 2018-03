Genopstået

Strømmen gik to gange under koncerten. Året var 1983, og Sneakers var kommet til Aarhus. Sanne Salomonsen bar mikrofonen i front bakket op af Klaus Menzer på trommer og Mikkel Nordsø på guitar.

Jeg stod foran scenen i Tivoli Friheden. 35 år efter sidder jeg med ungerne foran fjernsynet fredag aften og betragter Sanne Salomonsen mellem Remee og Thomas Blachman i et comeback, hvor kun de yngste seere spørger, hvem damen med spejlbrillerne og de leopardprikkede bukser dog er?

Alle andre kender Sanne Salomonsen som hele Danmarks rockmama og ved, at hun har sønnen Victor Ray med den svenske guitarist Mats Ronander, som i øvrigt har indspillet et af hendes hits på svensk som "Kött och blod".

Det skal du vide om Sanne Salomonsen Sanne Salomonsen er født 30. december 1955 som datter af Ruth Birgit Nielsen og Finn Salomonsen, han var videnskabsmand og amatørjazzpianist. Som 13-årig fik Sanne Salomonsen sin debut som sangerinde i et lokalt band og kom året efter med i rockbandet Curled Edges sammen med musikere fra Beefeaters og The Maxwells. I 1970'erne var Sanne Salomonsen med i vokalpopgruppen Flair med blandt andre Lasse Lunderskov og Tamra Rosanes, de udgav to album indspillet i Abbey Road Studierne med Hank Marvin som producer. Sanne Salomonsen optrådte desuden med Kansas City Stompers på albummet "Wild Bill Davison in Copenhagen" og var med i Palle Mikkelborgs V8. Sanne Salomonsen fandt rocksporet, da hun i 1980 kom med i Sneakers, som var stiftet af Morten Kærså og Mikkel Nordsø. Bandet blev sangerindens gennembrud med plader som "Sui Sui" fra 1981 og "Rou'let" fra året efter. I 1983 spillede Sanne Salomonsen desuden hovedrollen i Ole Roos-filmen "Forrædderne". Sanne Salomonsen blev i maj 2006 ramt af en blodprop efter at have trænet på trampolin. Hun var lammet i venstre side, aflyste alle arrangementer sommeren over og blev ramt af depression i kølvandet på sygdommen. I marts året efter stod hun for første gang på en scene efter sygdommen og var tilbage på Grøn Koncert i sommeren 2009. Albummet "Unico" fra marts 2009 blev hendes første dansksprogede i 13 år. Sanne Salomonsen var i 2012 med i TV 2-programmet "Toppen af Poppen", fik samme år Polka Verner Legatet på Skanderborg Festivalen for sin indsats gennem en lang karriere og var med ved gendannelsen af Sneakers for en enkelt aften, da Mikkel Nordsø fik Ken Gudman Prisen i Amager Bio. Sanne Salomonsen udgav i 2017 sit studiealbum nummer 18, "Baby Blue".

Sanne Salomonsen har efter en periode med sygdom og depression fået comeback og stjålet scenen i X Factor. Med god grund ifølge medieforsker Hanne Bruun fra Aarhus Universitet:

- Sanne Salomonsen har bevist, at hun kan overleve i musikbranchen, og hun kender den indefra. Hun var et vidunderbarn og er nu ved at være en ældre dame. Hun er troværdig i rollen og repræsenterer en bred smag. Ikke så poppet som Remee eller så højkodet kulturel som Blachman. Hun ligger godt i midten og brænder igennem ved at være så meget sig selv, konkluderer Hanne Bruun.