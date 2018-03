Det er dem, der er blandt børnene i de ghettoer, politikerne vil til livs. Men de har ikke nogen stor stemme i debatten. Mød her to Vollsmose-lærere, der anerkender, at området er udfordret, men som afviser både regeringens straftanker og rådmandens forslag om tvangsfordeling af tosprogede elever.

- Jeg har ikke noget imod, man laver en plan for et område. Men jeg har noget imod, at de gør sig klogere end mig på mine elever, og at udgangspunktet er straf. Hvordan forestiller regeringen sig for eksempel, at samarbejdet med forældrene bliver, hvis vi truer dem med at tage deres børnepenge?

For få uger siden præsenterede otte af regeringens ministre endnu en. Odenses radikale børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen varslede allerede i sidste års valgkamp et opgør med ghettoskolerne. Og byrådets partier har nu haft det første af flere møder, der skal lede frem mod initiativer til et nyt og bedre Vollsmose.

Regeringens ghettoplan for skolerne I begyndelsen af marts præsenterede otte af regeringens ministre udspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund", der skal afvikle landets ghettoer - blandt andet Vollsmose - frem mod 2030.Udspillet rummer i alt 22 initiativer, og følgende dækker skoleområdet: - Elever på skoler, hvor mere end 30 procent af børnene er bosat i udsatte boligområder, skal bestå sprogprøve i 0. klasse for at rykke videre til 1. klasse. - Hvis en skole har for mange fagligt svage elever og for meget eksamenssnyd, kan staten midlertidigt overtage skolen for at rette op eller i sidste ende lukke skolen. - Fagpersoner som for eksempel lærere og skoleledere skal straffes med bøde eller fængsel, hvis de ikke overholder deres særlige underretningspligt og reagerer på børn, der udsættes for svigt og overgreb i hjemmet.

Regeringen foreslår også, at skoler med dårlige karaktergennemsnit og meget eksamenssnyd skal kunne sættes under statslig administration og i sidste ende risikere en lukning.

- De kan bare komme an, konstaterer Kamilla Jelsing.

- Men hvad er det for en mistillid både til ledere og lærere? Vi har valgt at blive lærere for at udfordre børnene og give dem gode muligheder i livet. Og en statslig leder vil da ikke få min undervisning til at vende 180 grader. På skolerne gør vi et kæmpe stort og godt arbejde, understreger hun, der trods en anerkendelse af elevernes til tider sproglige vanskeligheder heller ikke bryder sig om regeringens oplæg til kun at lade børnene rykke fra 0. til 1. klasse, hvis de består en sprogtest.

- Jeg kan se problematikken, for nogle elever kommer med et for lille ordforråd. Men jeg synes ikke, det er rimeligt at lægge så stort et pres på børn i 0. klasse, at de skal bestå prøver for at komme videre til 1. klasse, siger Kamilla Jelsing.

Indsatsen for at nå et bedre dansk skal i stedet ligge allerede i daginstitutionerne - og det kræver kroner, der er en generel mangelvare i regeringens udspil, mener Line Mørk.

- Det her handler om ressourcer. Efter flere års besparelser har vi færre voksne hos børnene - ligesom de har det på de andre folkeskoler i Odense. Det kræver voksne, så børnene kan udfordres, understreger hun.

Derfor trækker det også i gal retning, påpeger de to lærere, når der i Odense de seneste fem-seks år er skåret halvdelen af ressourcerne væk fra undervisningen i dansk som andetsprog.

- Uden at konsekvenstænke betydningen, bemærker Line Mørk.