Jordløse: Lokalrådet i Jordløse inviterer til borgermøde 3. april klokken 19.15 i Jordløse Forsamlingshus. Formålet er at sætte de første streger i langsigtet plan for sognets udvikling med fokus på at skabe et moderne landdistrikt med nye boformer og arbejdspladser inden for naturturisme og fødevareproduktion.

Lokalrådet vil gerne høre borgernes holdning til spørgsmål, om man for eksempel skal have en naturskole i Jordløse, og hvor den i givet fald skal ligge. Om man skal have nye boformer med fælles faciliteter. Om der skal satses på fødevareerhverv. Fælles butik.

Desuden ønsker lokalrådet et bud på, om man skal have overnatningsmuligheder i Jordløse.

Der vil også blive lejlighed til at diskutere anvendelsen af gamle og nye bygninger og ønsker til fremtidens infrastruktur. Samt fokus på idéer til, hvordan man kan skabe et økonomisk fundament under både anlæg og drift af nye aktiviteter.

Mange af spørgsmålene vil lokalrådet tage videre til et dialogmøde med kommunalpolitikerne torsdag den 8. maj. /EXP