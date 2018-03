Et filmhold var ved at lave en dokumentar om Peter Madsen, da han blev anholdt for drabet på Kim Wall.

Få timer inden den drabstiltalte Peter Madsen sejlede afsted med den svenske journalist Kim Wall i ubåden "UC3 Nautilus", omtalte han sig selv som hovedmistænkt i en drabssag.

Det fortæller en australsk filminstruktør, da hun mandag afgiver forklaring i drabssagen mod den 47-årige ubådsbygger.

Det var i et interview med hende, at Madsen om eftermiddagen 10. august i fjor kom med den opsigtsvækkende udtalelse.

- I interviewet startede han med at tale om, at han skulle lære at holde mund, fordi han havde svært ved at holde ting for sig selv, siger vidnet.

- Så brugte han analogien om, at han var den hovedmistænkte for drabet på sin hustrus nabo. Han begyndte at tale om, at han havde retten til ikke at udtale sig, og at alt, hvad han sagde, vil kunne blive brugt mod ham.

Det australske filmhold var i gang med at lave en dokumentarfilm om Peter Madsens raketprojekt, da han blev anholdt for drabet på 30-årige Wall.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Madsen på forhånd havde planlagt forbrydelsen, og derfor er filminstruktørens vidneudsagn centralt.

Ifølge vidnet, der havde fulgt Madsen gennem et år, var hans opførsel i det hele taget usædvanlig den pågældende dag.

- Da vi interviewede ham 10. august, sagde han, at han muligvis var psykopat, siger filminstruktøren.

I situationen lagde hun ikke det store i hans udtalelser, men i dag hjemsøger interviewet hende konstant.

- Den begivenhed var slet ikke i mit ordforråd. Det var ikke noget, jeg kunne have forudset, siger den grådkvalte filminstruktør med henvisning til Walls skæbne.