Er det træls at være træl? Det spørgsmål kan man selv besvare i skole (påske) ferien, hvor Odins Odense og Jernladerlandsbyen ved Store Klaus i Næsby ruller fortiden ud for folk, der vil blive lidt klogere eller bare have en anderledes oplevelse. Hvor man i jernalderen ikke selv valgte et liv som træl, så kan man for et mindre beløb nu få lov at være træl i et par timer hos landsbyens høvding. Og hvis man er heldig måske ligefrem husets søn.

Bag landsbyen står Odins Odense, der som forening nu arbejder på at få driften af det historiske sted til at hænge sammen, efter at kommunen trak et tilskud. Og det er skoleferierne et vigtigt middel til.

Landsbyen har åbent hele påsken, men til og med torsdag er der særlige aktiviteter, fortæller Annette Bøge Huulvej, der er daglig leder.

Ud over træl, kan man gå smedjen og støbe en tinhammer, som man kan få med hjem som smykke. Eller man kan kaste sig ud i læderarbejde med læderarmbånd og en teknik kaldet pauting. Alternativt er der bueskydning. Aktiviteterne tilkøbes for en periode på to en halv time ud over den normale entré.

Hele påsken er der levende dage med jernalderfolk og vikinger, gamle lege og spil eller rundvisninger. De dage hvor vi ikke har familieaktiviteter med tilknyttede formidlere, kan I kaste jer ud i at leje en aktivitetskurv fyldt med materialer og vejledninger til gør-det-selv aktiviteter i landsbyen. Der er gratis rundvisninger hver dag kl. 13-13.30 og åbent fra kl. 10-16 alle dage i påsken til og med 2. april.