Jagthunde har mange talenter. Og de kan også hive folk til en messe. Det er i hvert fald en af konklusionerne, efter at weekendens Jagt & Outdoor-messe i Odense Congress Center gjorde regnskabet op søndag klokken 17.00. Næsten 17.000 gæster løste billet til messen over tre dage, og det er det højeste antal gæster til messen, der blev afviklet for 18. gang.

- Jeg er rigtig glad for, at så mange besøgte messen. Vi havde i år udvidet med endnu en udstillingshal for at gøre plads til et stort hundeområde og det kan jeg se, at de besøgende var rigtig glade for. Samtidig har jeg fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra både udstillere og foredragsholdere, siger projektleder Hans Henrik Jacobsen.

Lørdagen var mest besøgt med 8.000 gæster, herunder landets justitsminister Søren Pape Poulsen - og måske var det også en rejseauktion der trak. Og hvis man missede den, så vender den altså tilbage til Odense igen i 2020.

- Det er mit håb og forventning, at messen i 2020 skal være lige så stor og have ligeså mange besøgende. Hvis ikke flere, siger Hans Henrik Jacobsen.

I 2014 besøgte knap 11.000 gæster messen, men tallet i 2016 var knap 14.000.