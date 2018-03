Mens de europæiske markeder for mælk og smør var på kogepunktet i sommeren 2017, gav det udsigt til et længe tiltrængt åndehul for mælkproducenterne. Men i december tog priserne på råvarebørserne et dyk. 2018 tegner skidt.

Faldende afregningspriser på mælk betyder, at den mælkeproducerende del af landbruget kan se frem til et trængt 2018. Det så ellers så lyst ud. Efter flere år med rekordlave mælkepriser steg priserne sidste år, og samtidig var de europæiske markeder for mælk og smør på kogepunktet i sommeren 2017.

Det gav udsigt til et længe tiltrængt åndehul for mælkproducenterne, der i løbet af sommeren kunne notere sig, at prisen kom op over 290 øre for et kilo konventionel mælk. Og det er især den konventionelle del af produktionen, der har det svært i øjeblikket. For selv om priserne også svinger på økologisk mælk, er udsvingene langt større for de konventionelle mælkeproducenter, der samtidig ligger på et noget lavere prisleje.

“ Generelt kan man sige, at prisen lå på et meget højt niveau i 2014 for så at tage en glidebane nedad i 2015, inden de ramte bunden i 2016. Jannik Toft Andersen, Seges

Men glæden varede kort. Ifølge Jannik Toft Andersen, der sidder i afdelingen for erhvervsøkonomi i Seges, vil der altid være udsvingning i priserne, når der er tale om råvarer. Men året 2016 gjorde særligt ondt på mælkeproducenterne.

- Generelt kan man sige, at prisen lå på et meget højt niveau i 2014 for så at tage en glidebane nedad i 2015, inden de ramte bunden i 2016. Med en pris på 2,15 kroner for et kilo konventionel mælk var priserne de laveste i syv år. Faktisk skal vi helt tilbage til 2009, der var et katastrofalt år for mælkeproducenterne, for at finde et tilsvarende lavt niveau, siger han.