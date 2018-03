Kerteminde: En 17-årig syrer fra Kerteminde blev ved Retten i Odense mandag dømt for to gange at have stjålet tasker fra ældre damer og en enkelt gang stjålet en taske fra en cykelkurv. Dermed slap den unge mand billigt, for anklageren havde på forhånd ønsket den unge mand dømt for røveri af de to ældre damer, der begge fik stjålet deres tasker 6. februar i Kerteminde. I retten forklarede den 17-årige, at han var tvunget til at stjæle, fordi han ikke havde penge til at købe mad. - Jeg har søgt job mange steder, men det kan jeg ikke få, for man kan ikke få arbejde, hvis man ikke har en uddannelse, forklarede syreren, inden han indrømmede, at han også havde haft et større forbrug af hash. - Jeg har røget masser af hash, men det misbrug er jeg ude af nu, sagde den 17-årige, der dog fastholdt, at det var fordi, der ikke var noget mad i hans køkken, han havde begået tyverierne. - Jeg havde ikke fået mad i to dage.

Troede det var en kondiløber

Første tyveri skete mandag 6. februar klokken 12.30, hvor syreren erkendte, at han havde stjålet en taske fra en cykelkurv, der tilhørte en ældre dame på Kastanievej i Kerteminde. - Jeg tog tasken fra cyklen, og så løb jeg bare med den, forklarede den 17-årige. Tasken indeholdt en pung med 500 kroner og personlige kort. Næste dag 6. februar fulgte den unge mand efter en ældre kvinde på I. A. Larsensvej i Kerteminde. I retten forklarede kvinden, at hun hørte manden komme løbende bagfra og gik et skridt til siden, fordi hun troede, det var en kondiløber. - Men lige da han er ud for mig, griber han fat i min taske, forklarede kvinden. - Og så hev han bare til, så jeg mistede balancen og røg ned på mit højre knæ. Og netop fordi vidnet forklarede, at hun var faldet, mente anklageren, at der var tale om et røveri. Syreren erkendte, at han havde stjålet tasken, men nægtede, at den ældre dame var faldet. Uheldigvis for den 17-årige var der ikke noget i tasken, hvorfor han forsøgte igen 20 minutter senere på Møllevænget. Denne gang gik det ud over et par, hvor syreren igen kom bagfra og tog tasken fra en ældre dame ved at rive skråremmen på tasken over. - Jeg kom gående sammen med min ven og var på vej hjem, og så hører jeg ligesom et par tramp. Jeg mærker et ryk, og så er min taske væk, forklarer kvinden i retten, der dog ikke var mere forskrækket, end at hun satte efter tyven. - Da jeg mærker, at min taske er væk, så vender jeg mig om og løber efter vedkommende. Ved det sidste tyveri var den unge mand til gengæld mere heldig, for tasken indeholdt 700 kroner i kontanter.

Sat på fri fod