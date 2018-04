Børnebøger

Bøger: Manu Sareen slutter sin populære børnebogsserie om Iqbal med "Iqbal Farooq i krise". I den tiende og sidste bog haver Iqbal i Nordkorea, hvor onkel Rafig kommer til at stjæle en kuffert med koden til alle Nordkoreas atombomber. Netop udkommet på Carlsen.

Mens Sareen er en garvet børnebogsforfatter debuterer rapperen MC Clemens med "Klovnen og kronprinsen - jagten på den tabte tåre", som er udkommet på People's Press med illustrationer af Daniel Lundin. Hovedpersonen er en pauseklovn, som må rejse ud i verden, fordi ingen har tid til pauser længere.

"Liv på spil" er udkommet i ikke færre end 11 oplag, og den populære historie om, hvad man ville gøre, hvis man bestemte over liv og død, har nu fået en opfølger. "Alt på spil" begynder, hvor forgængeren slap, og introducerer aktuelle emner som hævnporno og sociale medier. Bogen er skrevet af Søren Jessen og udkommet på Gyldendal.

Oliva er 13 år og lammet af angst, men da mormoren dør, og morfaren flytter ind hos Olivia og hendes familie, udvikler der sig et særligt venskab mellem dem. "Fodspor i sne" er skrevet af Pia Konstantin Berg, som er journalist og medstifter af Foreningen for børn med angst, og den er udkommet på Turbine.

Store emner er også på spil i "Dallas København", som netop er udkommet på Politikens Forlag. Den er skrevet af Peter Molde-Amelung, der blandt andet har instrueret komedieserien "Osman og Jeppe" til Ramasjang. Da Dallas fylder 12 år, er hun alene hjemme, og ved ikke, at hun den kommende uge blandt andet vil komme til at stå bag et lille bitte mord på et menneske, flygte fra politiet, blive skudt på og slås med et rovdyr. Blandt bogens emner er alzheimers og alkoholisme.