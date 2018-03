Håndbold, mændSerie 1, FS-kval.GV Ejby - Ollerup/Skerninge 21-30

Tre hold skal afgøre to oprykningspladser mellem sig. Foruden GV Ejby er det Ollerup/Skerninge og Tved.Inden den sidste runde, adskiller blot to point de tre hold. Og dermed er alt endnu åbent.GV Ejby spillede torsdag aften hjemme mod netop Ollerup/Skerninge. Og her viste sydfynboerne sig at være markant stærkere end GV Ejby.Med en sejr på ni mål var GV Ejby ikke i nærheden af at bringe tvivl om kampens udfald.I den sidste runde er GV Ejby pisket til at vinde, hvis oprykningschancen skal holdes i ave.GV Ejby møder Faaborg på udebane. Faaborg frister en tilværelse i den tungeste del af rækken, og derfor bør det ikke være en uoverkommelig opgave.Men samtidig skal enten Ollerup/Skerninge eller Tved tabe deres opgør. Tved skal til midterholdet Højby, mens Ollerup/Skerninge møder DSIO fra subtoppen.GV Ejby skal i kamp tirsdag d. 3. april, Ollerup/Skerninge torsdag d. 5. april og Tved lørdag d. 7. april. SEERUP