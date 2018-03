Håndbold, mændAarup - Middelfart 26-26

Med en hjemmesejr kunne Aarup torsdag aften sikre sig oprykning til 3. division. Men modstanderen var Middelfart, og som sæsonen er skredet frem, har formkurven været stødt opadgående. Det blev et lige opgør hele vejen, og især i den hektiske afslutning spillede begge hold med musklerne. Med det uafgjorte resultat må Aarup vente en omgang. For at være helt sikre, kræves en sejr mod rækkens ubestridte tophold, OH 77 Odense. For Middelfarts vedkommende er 8. pladsen næsten cementeret inden den sidste kamp. Her venter bundproppen Tommerup, der for længst er dømt til nedrykning. Det er først lørdag d. 7. april, at Middelfart hjemme tager imod Tommerup. SEERUP