VolleyballDM-semifinaleLørdagHvidovre - Middelfart 1-3(19-25, 25-22, 16-25, 16-25)

Mandag aften blev det afgjort, om Middelfart er klar til at spille finale om Danmarksmesterskabet. Det er efter deadline på denne artikel, så derfor henvises interesserede læsere til fyens.dk.Semifinalerne spilles bedst af fem kampe, og derfor skal der selvsagt tre sejre til at spille sig i DM-finalen.Sidste søndag indledte Middelfart semifinalerne med skuffende at tabe 3-1 hjemme til Hvidovre.Torsdag var det første returkamp i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre. Her fik Middelfart udlignet til 1-1 i kampe med en 3-1-sejr.Lørdag gjaldt det så tredje kamp, og igen foregik det i Hvidovre. Her var Middelfart om end endnu mere overbevisende i 3-1-sejren.I første sæt blev Middelfart i perioder presset. Men ikke mere, end at holdet kunne spille et forholdsvis overbevisende sæt hjem.I andet sæt var Hvidovre mere tændte, og især i den hektiske slutfase var Middelfart uheldige i et par bolde, der afgjorde det.Men herfra var der ingen nåde. Med to sætsejre på 25-16 var Middelfart aldeles overbevisende, og disse sæt må i høj grad efterlade Hvidovretruppen med hovedbrud forud for den eller de næste kampe. Unge Jacob Stein Brinck lavede fem serveesser af Middelfarts 14, Nicholas Hunt scorede 20 point og Nikolaj Hjorth 13. Og dertil kommer blokadespil af høj klasse, hvor især Jeppe Back udmærkede sig. - Vi er et ungt hold, så der kan komme nogle udsving. Vi går ydmygt til opgaven, men det virker som om, der er mere bund i vores spil nu. Vi skal fortsætte med at spille det spil, vi har gjort hele sæsonen uden at tænke over kampens betydning, forklarede Middelfart VK's sportschef Jacob E. Petersen efter kampen til Sportfyn.Hvis det utænkelige er sket, at Middelfart tabte mandag aften, skal det afgørende semifinaleopgør spiller i Hvidovre onsdag aften. Og hér plejer Middelfart jo at vinde. SEERUP