2. division, oprykningsspilJammerbugt FC - Middelfart 2-2 (0-2)0-1 Mathias Damgaard (27).0-2 Martin Hedeager Jensen (30).1-2 Søren Pedersen (70).2-2 Søren Pedersen (95). Da den vestfynske delegation lørdag eftermiddag begav sig hjemad fra en nordjysk kunstgræsbane, kredsede tankerne formentlig om det primalskrig, som et par hundrede lokale en god times tid inden havde udstødt. Og måske nok især sekvensen i overtiden, der udløste de lokales skrig.Forud var gået en meget fornuftig kamp fra Middelfarts side.I første halvleg sad Middelfart på det meste og fik tilspillet sig flere muligheder, der dog kun var lige-ved-og-næsten.Efter knap en halv times spil fik Middelfart frispark ude ved sidelinjen tæt ved hjørneflaget. Bolden blev sparket fladt ind blandt venner og fjender men passerede overraskende hele flokken. Casper Johansen samlede bolden op på den anden side og slog en høj bold mod bagerste stolpe. Her hoppede Mathias Damgaard op og nikkede Middelfart foran 0-1.Jammerbugt var rystede og kort efter satte Middelfart hjemmeholdet på plads med et effektivt kontraangreb. Casper Johansen serverede bolden i rette tide til Martin Hedeager, der nærmest legende let kunne trille bolden forbi den frembrusende keeper til 0-2.Det udløste højlydte skænderier hos nordjyderne, og midt i forvirringen brændte Peter Jul Nielsen i to omgange en chance af i direktørklassen, da han med det "kolde" højre ben skovlede bolden over et tomt mål.

Straffesparksmester

Med undtagelse af de fem minutter omkring den halve time, var det generelt en chancefattig kamp. Begge hold havde godt styr på den defensive organisation. Men kort inden pausen pegede dommeren på straffesparkspletten efter det, der lignede en helt almindelig duel i kampen om en bold. Casper Razda i Middelfartmålet fingerede at lægge sig til den ene side. Jammerbugts Christian Rye hoppede på limpinden, og så kunne Razda springe til den anden side og gribe bolden som en anden straffesparksmester.

De satans dødbolde

Som aktiv ungdomsspiller i B1913 nåede jeg at have selveste Frank Arnesen som træner. Han lærte os givet vis mange ting, som jeg for længst har glemt. Men jeg har ikke glemt, at han lærte os, at vi i den sidste halvdel af anden halvleg aldrig må begå frispark på egen banehalvdel, hvis vi var foran. Det giver nemlig modstanderne de bedste forudsætninger for at få organiseret et angreb, og et såret dyr er som bekendt det farligste.Middelfartspillerne har ikke haft Frank Arnesen som træner. Men lur mig om ikke træner Jan Vingaard har sagt det samme mange gange. Og alligevel var det præcis to af de "satans" dødbolde, der kostede Middelfart sejren.Først et frispark sparket fra Middelfarts højre side, der blev slået hårdt, fladt ind i mængden ved forreste stolpe. Bolden blev snittet ind af et skinneben, og Casper Razda i målet var chanceløs.

Unødvendige frispark