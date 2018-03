Kloden rundt

Sydkorea: Sydkorea har muligvis fundet et nyt våben i bestræbelserne på at skabe dialog med Nordkorea. Den sydkoreanske regering arbejder angiveligt på at få sangstjernen Psy til at optræde ved en historisk koncert i næste uge i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang. Det skriver sydkoreanske medier ifølge AFP. Psy er mest kendt for nummeret "Gangnam Style", der for en lille håndfuld år siden blev et verdensomspændende hit, som folk udførte en mærkelig hestedans til. Styret i Nordkorea menes dog ikke at være begejstret for idéen. Man er bekymret for Psys provokerende stil, lyder det. (ritzau)