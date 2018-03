Svendborg: Gallerist Lise Lotte Honoré åbnede den 22. marts for anden gang Galleri DGV i Christiansminde efter mørkets frembrud. Man kan til 31. marts se lyskunstneren Viera Collaros udstilling "The Spirit og light", men ved den særlige åbning mellem kl. 17 og 19, kommer lysværkerne ude som inde rigtig til deres ret. "Art after dark" kalder galleriet eventen, hvor man kan nyde et glas vin eller øl, medens man ser på lyskunst. (Makj)