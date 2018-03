Enhver der har prøvet at være tilskuer til en fodboldkamp i marts måned ved, at det kan være en kold fornøjelse. Og lørdagens lette støvregn i en ganske vist meget mild brise gjorde formentlig ikke oplevelsen mindre kold.Efter Middelfart Boldklubs formidable premieresejr over Hvidovre forrige lørdag, skulle klubben på besøg i Pandrup denne lørdag. Her holder Jammerbugt FC til, og dermed er det unægtelig noget af en rejse for en Middelfarttilhænger, der gerne vil følge sit hold. Eller for en skribent, for den sags skyld, som skal dække kampen til den lokale ugeavis. Helt præcist 293 km mellem privaten i Assens og Ingstrup Efterskoles kunstgræsbane, hvor kampen blev spillet. Og derefter retur.

Live-streaming

I sidste sæson begyndte Middelfart Boldklub at live-streame alle kampe via klubbens facebook-profil. Det giver gode muligheder for at se kampen direkte på en telefon eller tablet. Men det giver også mulighed for efterfølgende at se highlights fra kampen, hvis al boldflytteriet skal springes over.Som lidt mere end almindelig sports- og især fodboldinteresseret er det for mig en kæmpe luksus at sidde hjemme i sofaen og eksempelvis at se det ene Champions League-opgør efter det andet. Uge efter uge får jeg verdens bedste fodboldspillere helt ind i stuen og kan nærstudere de detaljer, som kun nogle få af os mestrede som aktiv. Som jeg husker det i hvert fald.Det er normalt kun toppen af fodboldhierarkiet, der når mit fjernsyn. Også selvom jeg formentlig sagtens kunne se mange flere kampe end dem fra Champions League og Premier League, som det primært bliver til. Og måske en landskamp i ny og næ.Men lørdag eftermiddag sad jeg med en kop kaffe i stuen og så Middelfart spille i Nordjylland mod Jammerbugt FC. Og det var fantastisk.

Professionelt setup