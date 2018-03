Op mod 10.000 gæster ventes i år at besøge messen Vestfyn Trækker. På messen kåres hele fire danmarksmestre, og verdens bedste kranfører forsvarer titlen.

- Vi har yderligere optimeret messearealet for bedst mulig udnyttelse. Det har givet plads til over 150 udstillere, forklarer arrangøren, Per Mikkelsen fra VBG GROUP.

Middelfart: Årets største transportmesse, Vestfyn Trækker 2018, afvikles ved Fynske Motorvej i weekenden fra 25. til 27. maj. Forberedelserne er i fuld gang, og alle stande på de over 50.000 kvadratmeter er for længst udsolgt.

DTL Danske Vognmænd kårer Årets Transportvirksomhed 2018 i selskab med en række partnere.

- I 2018 er temaet sikkerhed. Det dækker over trafiksikkerhed, over reduktion af skader, uheld og forsikringspræmier samt over godt arbejdsmiljø, siger Bettina Stannov, marketingansvarlig hos DTL Danske Vognmænd.

Da Vestfyn Trækker senest blev afholdt, vandt Tim S. Hansen indledende runde af jagten på verdens bedste kranfører. På blot 96 sekunder gennemløb han forhindringsbanen - forbi de opstillede dunke, under en bom og ned i en tønde.

Efterfølgende slog vognmanden fra Karise alle internationale konkurrenter af banen, da han sidste år vandt VM. Skal det endnu en gang lykkes en dansker at nå helt til tops? Det hele afgøres over de to dage på messen ved motorvejen./EXP