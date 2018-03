Middelfart: Rotary tænker på klimaet. Det er et indsatsområde over hele verden, og Rotary Middelfart har derfor netop doneret en flot eg til beboerne i Skovgården i Middelfart. Rotarys præsident for Middelfart, Bjørn Pannach, overrakte Egetræet til ejendomsmesteren for Civica, Brian Korsgaard, og i fællesskab blev træet plantet. Herpå bød Rotary på drikkevarer og lækre sandwichs, lavet af de dygtige elever fra Middelfarts Produktionsskole. Det var et par hyggelige timer med fri snak, og selvfølgelig også en forklaring på, hvad Rotary egentligt er og foretager sig. /EXP